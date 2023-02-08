Son dakika! 10 ili yıkan depremden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! 10 ili yıkan depremden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verilecek

08.02.2023 14:37

Son dakika! 10 ilde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bütün imkânlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz. Ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz. Şu anda her ailemize 10'ar bin lira ulaştırmayı planladık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

"BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMİŞ VAZİYETTEYİZ"

Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu'ndaki çadır kentte vatandaşlarla konuşan ve bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Bugün birlik olma zamanıdır. Bizler bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz.

"HER AİLEMİZE ONLARI RAHATLATACAK BİR RAKAMI VERECEĞİZ"

Şu an itibariyle bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitiyle de birlikte ailelere desteğimizi vereceğiz. Hazine Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları rahatlatacak bir rakamı vereceğiz. Bunu 10 bin lira olarak planladık" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZI BU İLLERDEKİ OTELLERE YERLEŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Antalya, Alanya ve Mersin gibi illerdeki otellerle de anlaşıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarımız isterse kendilerini oraya yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme içme gibi tüm ihtiyaçlar karşılanacak" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi, büyük bir felaketle baş başayız Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi, büyük bir felaketle baş başayız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Deprem, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika! 10 ili yıkan depremden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verilecek - Son Dakika


Son Dakika
16:12 Depreme evinde yakalanan Arda Ayten korku dolu anları anlattı: Üzerime dolap düştü
15:59 AK Partili vekil, deprem bölgesinden İBB Başkanı İmamoğlu'nu kovdu: Defol, İngiliz uşağı
15:36 Kahramanmaraş İstiklal Spor futbolcusu Hakan Doğan depremde hayatını kaybetti
15:06 Depremde gördüğü hasar nedeniyle boşaltılan 4 katlı binanın çökme anı kamerada
15:10 Türkiye'nin yardım talebine karşılık Ermenistan bölgeye arama kurtarma ekibi gönderecek
15:25 Türkiye, deprem felaketinde 3 metre kaydı! Paylaşılan yol görüntüleri korkunç durumu gözler önüne serdi
12:41 Madencinin enkaz altındaki küçük kızla diyaloğu duygulandırdı: Seni kurtaracağız kızım
15:19 "Türkiye depremde 3 metre kaydı" diyen Kandilli Rasathanesi Müdürü'nü haklı çıkartan görüntü
15:16 Deprem felaketi sonrası Türkiye'de transfer dönemi 10 gün süreyle uzatıldı! Yazılı onay süreci bekleniyor
15:10 Deprem felaketinin ardından Türkiye'de transfer dönemi 10 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2023 16:22:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! 10 ili yıkan depremden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement