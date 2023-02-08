Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.
Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu'ndaki çadır kentte vatandaşlarla konuşan ve bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Bugün birlik olma zamanıdır. Bizler bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz.
Şu an itibariyle bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitiyle de birlikte ailelere desteğimizi vereceğiz. Hazine Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları rahatlatacak bir rakamı vereceğiz. Bunu 10 bin lira olarak planladık" ifadelerini kullandı.
Antalya, Alanya ve Mersin gibi illerdeki otellerle de anlaşıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarımız isterse kendilerini oraya yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme içme gibi tüm ihtiyaçlar karşılanacak" diye konuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! 10 ili yıkan depremden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verilecek - Son Dakika