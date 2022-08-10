ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi

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Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 8,5 olarak açıklandı. Aylık enflasyon ise değişim göstermedi. Önceki ay rekor kıran TÜFE için piyasaların beklentisi yıllık bazda 8,7 ve aylık bazda yüzde 0,2 olarak açıklanmıştı.

FED'İN HAMLESİ İÇİN KRİTİK

Analistler veri ile birlikte küresel bazda volatilite oldukça artacağını ve piyasaların ABD Merkez Bankası Fed'in Eylül'de atacağı adımlar hakkında ipuçları arayacağını ifade etti. Buna göre, Fed'in Eylül toplantısında yüzde 65 ihtimalle 75 baz puan faiz artırması beklenirken, Kasım toplantısında yüzde 53 ihtimalle 25 baz puan faiz artırılacağı tahmin ediliyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Beklentinin altında gelen veri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan gevşedi. Euro, doları karşısında düne göre yüzde 1'den fazla değer kazanarak 1,03255'i gördü. Veri sonrasında dolar/TL kuru 17,94'ten işlem görürken, ons altın fiyatı 1820 dolardan değerleniyor. Gram altın fiyatı ise 1040 liradan alıcı işe buluşuyor.

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