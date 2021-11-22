Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 22 Kasım dolar ve euro fiyatı

Piyasanın beklentisi Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi yönündeydi. Ekonomistler Merkez'in 100 baz puan indirime gitmesini bekliyordu. Merkez piyasa beklentisi doğrultusunda bir karar verdi. Artış gösteren dolar ne kadar? Bugün dolar kaç TL?

DOLAR KAÇ TL?

Bugün 22 Kasım 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 11,1268 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:07 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 11,1218 TL ve satış fiyatı ise 11,1218 TL oldu.

Dolar alış: 11,1218

Dolar satış: 11,1218

EURO KAÇ TL?

Bugün 22 Kasım 2021 tarihinde güncel Euro kuru 12,5673 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:11 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 12,5173 TL ve satış fiyatı ise 12,5173 TL oldu.

Euro alış: 12,5173

Euro satış: 12,5173