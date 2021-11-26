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Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek - Son Dakika

Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek

26.11.2021 17:29

Son dakika: İzmir'de toplu açılış törenine katılan Erdoğan, önümüzdeki ay açıklanacak faiz kararı hakkında ipucu verdi. Çok net konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu faizler düşecek, düşecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleştirilen 96 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ekonomi politikasına yönelik net mesajlar verdi. Erdoğan, "Bu faizler düşecek, düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"AK Parti'nin tek başına iktidarına kadar Türkiye ekonomik olarak ithalata dayalı modellere mahkum edildi. Bugünlerde CHP ekibi ülke yandı bitti diye ortalığı birbirine katıyor. CHP'nin iktidarda olduğu dönemde gecelik yüzde 7500'leri bulan faizleri gördü mü? Bunun altından kim kalkar? İşsizliğin can yaktığı, başbakanlığın önüne yazar kasa fırlatıldığı sıkıntılı günleri yaşadı mı?

Bu ülke onların döneminde tefecilerin yağmaladığı krizlere maruz kaldı mı? Bu ülke onların döneminde bankaların içlerinin boşaltılarak ihanetler gördü. Biz onlardan böyle bir Türkiye devraldık. Milletimizin refahını artıramazsak kazanımlarımız kalıcı olmaz. İktidara gelir gelmez gelişmekte olan ülkelere karşı kullanılan IMF reçetelerini kenara bıraktık. IMF'yi bu ülkeden kim çıkardı?

"BİZİ EKONOMİ PROGRAMIMIZDAN GERİ DÖNDÜREMEYECEKLER"

CHP'nin parti sözcüsü IMF ile el ele kol kola geziyor. Onlar IMF'nin dilinden anlar. Biz ise 23.5 milyar dolar borç vardı, parasını ödedik gönderdik. Merkez Bankası'nın döviz rezervi neydi? 27.5 milyar dolar. Şimdi 127,5 milyar dolar. Nereden nereye? Biz ne zaman IMF ile yeniden anlaşma yapmayacağımızı belirttik o günden beri boş durmuyorlar. Biz dünya 5'ten büyüktür diyoruz ya, ekonomide de aynısını söylüyoruz. Ülkemizdeki mandacı siyasetçiler var güçleriyle üzerimize geliyorlar. Bizi ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler.

"BU FAİZLER DÜŞECEK, DÜŞECEK"

Dün faizleri 7500'lere çıkaranların kanun çıkartın faizleri yüzde 1'e indirin... Kim diyor bunu, Bay Kemal. Bir gün bunu söylüyorsun bir gün faizleri yükseltin diyorsun. Yemezler. Bu faizler düşecek, düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz."

Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek

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Son Dakika Ekonomi Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek - Son Dakika
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