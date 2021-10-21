Son dakika! Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar?

Son dakika! Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Bu kararla birlikte dolar ve altında artış yaşandı. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek kaç para?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, piyasa beklentisinin üzerinde bir faiz indirimine gitti. 200 baz puan düşürülen politika faizi, yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürüldü. Kararın açıklanmasıyla piyasalar hızlandı, Dolar ve altın rekor kırdı.

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmesiyle dolar ve altın rekor kırdı. Dolar 9,49'la, altının gram fiyatı ise 541 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Dün itibariyle çeyrek altın 875 lira, cumhuriyet altını da 3.565 liradan satıldı. Merkez Bankası açıklamaları sonra çeyrek altın 882 liraya ulaştı.