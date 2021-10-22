Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan indirimle yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürdü. Piyasa 50 ila 100 baz puan indirim beklerken, bu karar sürpriz oldu. Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın yeni rekorlar kırdı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Karar öncesi 532 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı ise kararla birlikte 544 liraya çıkarak 6 Kasım 2020'deki rekorunu tazeledi. Yükselişini sürdüren gram gece saatlerinde ise rekorunu 547 liraya taşıdı.
Faiz kararının açıklanmasının hemen öncesinde 532 lira seviyesinde seyreden altın, karar sonrası yükselişine devam ediyor. Cuma öğle saatlerinde çeyrek altın fiyatı 905 liradan alıcı buluyor.
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