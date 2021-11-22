Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 8,74 8,91 -1,91 Bera Holding 11,20 11,37 -1,50 ARD Bilişim Teknolojileri 50,85 51,60 -1,45 Koza Madencilik 18,50 18,72 -1,18 Alarko GMYO 26,22 26,50 -1,06 Turkcell 17,83 18,02 -1,05 Koza Altın 119,10 120,20 -0,92 Garanti Bankası 11,94 12,05 -0,91 Türk Telekom 8,97 9,05 -0,88 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,54 1,55 -0,65 MLP Sağlık 29,90 30,08 -0,60 Akbank 7,19 7,23 -0,55 Tekfen Holding 17,70 17,78 -0,45 İş Bankası (C) 7,11 7,14 -0,42 Selçuk Ecza Deposu 10,23 10,27 -0,39 Şişe Cam 11,21 11,25 -0,36 ASELSAN 18,68 18,74 -0,32 Anadolu Grubu Holding 33,70 33,80 -0,30 Yapı ve Kredi Bankası 3,54 3,55 -0,28 Sabancı Holding 13,81 13,84 -0,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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