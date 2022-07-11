Son dakika haber! Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Haziran ayında 25 bin 401 yolcuya hizmet verildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Haziran ayında 25 bin 401 yolcuya hizmet verildi

11.07.2022 14:30
Son dakika haber! Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Haziran ayında 25 bin 401 yolcuya hizmet verildi

Son dakika ekonomi haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın 2022 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın 2022 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 24 bin 165, dış hat yolcu trafiği bin 236 oldu. Böylece haziranda toplam 25 bin 401 yolcuya hizmet verildi. Haziran ayında, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 228, dış hatlarda 16 olmak üzere toplamda 244'e ulaştı. Yük trafiği ise haziran ayında toplamda 267 ton oldu. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Bülent Aydın, Iğdır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Haziran ayında 25 bin 401 yolcuya hizmet verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Haziran ayında 25 bin 401 yolcuya hizmet verildi - Son Dakika
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