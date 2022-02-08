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Son dakika haberi: Altının kilogramı 797 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi: Altının kilogramı 797 bin 500 liraya yükseldi

08.02.2022 16:40
Son dakika haberi: Altının kilogramı 797 bin 500 liraya yükseldi

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 797 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 797 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 796 bin 300 lira, en yüksek 799 bin 380 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 797 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 37 milyon 943 bin 239,53 lira, işlem miktarı ise 1.312,18 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 89 milyon 143 bin 208,20 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış784.000,001.816,65
En Düşük796.300,001.815,00
En Yüksek799.380,001.825,50
Kapanış797.500,001.815,00
Ağırlıklı Ortalama798.147,851.815,70
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.037.943.239,53

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.312,18

Toplam İşlem Adedi31

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Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Altının kilogramı 797 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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