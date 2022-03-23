Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Dönmez, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının Paris'teki genel merkezinde düzenlenen toplantıya iştirak etti.

Yarın sona erecek toplantıda, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın petrol tedariki üzerindeki etkileri tartışılacak ve IEA üyesi ülkelerin enerji piyasalarında istikrarı sağlamada nasıl bir rol oynayacağı değerlendirilecek.