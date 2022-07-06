Son dakika haberi! Kazakistan'da Hazar Boru Hattı'nın faaliyetinin durdurulması kararı sonrası acil toplantı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kazakistan'da Hazar Boru Hattı'nın faaliyetinin durdurulması kararı sonrası acil toplantı

06.07.2022 17:26
Son dakika haberi! Kazakistan'da Hazar Boru Hattı'nın faaliyetinin durdurulması kararı sonrası acil toplantı

Son dakika haberi... Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Rusya tarafından alınan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun faaliyetlerinin 30 gün süreyle durdurulması kararı sonrası hükümet yetkilileriyle acil toplantı yaptı.

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Rusya tarafından alınan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun faaliyetlerinin 30 gün süreyle durdurulması kararı sonrası hükümet yetkilileriyle acil toplantı yaptı.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Kazak petrolünün ihracatına getirilen kısıtlamanın devlet bütçesi üzerinde yaratacağı zararın en aza indirilmesi için gerekli tedbirler ele alındı.

Hattan pompalanan hacmin yüzde 80'ini Kazak petrolü oluşturuyor

Rusya'nın Novorossiysk Bölge Mahkemesinin bugün çevre ihlalleri gerekçesiyle Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun faaliyetlerini 30 gün süreyle askıya aldığı açıklanmıştı.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu da faaliyetlerinin aniden durdurulmasının üretim için geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceği gerekçesiyle kararın ertelenmesi için mahkemeye başvurduklarını bildirmişti.

Söz konusu boru hattından pompalanan hacmin yüzde 80'ini Kazak petrolü oluşturuyor.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun hissedarları arasında yüzde 24 ile Rusya, yüzde 31 ile Kazakistan, yüzde 20,75 ile Chevron Caspian, yüzde 15 ile Lukargo, yüzde 12,5 ile Mobil Caspian Pipeline, yüzde 7,5 ile Rosneft- Shell Caspian Ventures Limited, yüzde 7,5 ile Overseas Holding Limited, yüzde 2 ile Eni, yüzde 1,75 ile Oryx Caspian Pipeline yer alıyor.

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Kaynak: AA

Kazakistan, Hükümet, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Kazakistan'da Hazar Boru Hattı'nın faaliyetinin durdurulması kararı sonrası acil toplantı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kazakistan'da Hazar Boru Hattı'nın faaliyetinin durdurulması kararı sonrası acil toplantı - Son Dakika
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