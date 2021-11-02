Son dakika haberleri | Afyonkarahisar Belediyesinden ulaşım ve suya zam kararı
02.11.2021 19:42
Son dakika haberi... Afyonkarahisar Belediyesinin yapılan Kasım ayı olağan meclis toplantısında sosyal tesislerdeki ürünlere yüzde 15 ve ulaşım ile on metreküp üzerindeki su kullanımına yüzde 10 zam kararı alındı.
Afyonkarahisar Belediyesinin yapılan Kasım ayı olağan meclis toplantısında sosyal tesislerdeki ürünlere yüzde 15 ve ulaşım ile on metreküp üzerindeki su kullanımına yüzde 10 zam kararı alındı.
Meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında yapıldı. Toplantıda çok sayıda gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı ya da ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda ayrıca Olan ve Bütçe Komisyonundan gelen 2022 yılı zam raporu görüşüldü. Raporda yer alan belediyeye ait sosyal tesislerde satılan ürünlere yüzde 15, ulaşıma ve 10 metreküp üzerindeki su kullanımına yüzde 10 zam kararı meclis tarafından oy birliği ile onaylandı. Zamların 2022 yılının başından itibaren uygulanacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
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