Son dakika haberleri: BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem...
15.11.2021 09:45
Edinilen son dakika gelişmesine göre BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmaktadır.
BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmaktadır."
Yatırım, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: 'Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem... - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika 10:32 Gülsuyuspor - Kartalspor derbisinde bıçaklı kavga çıktı 10:30 Türkiye'de ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı 10:14 Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı 10:07 Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı 09:29 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim 09:15 Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı 08:56 PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü 08:16 Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti