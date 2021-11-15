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Son dakika haberleri: BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem... - Son Dakika

Son dakika haberleri: BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem...

15.11.2021 09:45
Son dakika haberleri: BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem...

Edinilen son dakika gelişmesine göre BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmaktadır.

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmaktadır."

Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: 'Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem... - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem... - Son Dakika
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