Son dakika haberleri! Malatya Ticaret Borsası sınıf yükseltti

Malatya Ticaret Borsası (MTB), TOBB tarafından yürütülen akreditasyon denetim sonucunda, C sınıfından yükselip B sınıfı tam standartlarında hizmet veren borsalar arasında yer aldı.

MTB Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret Borsası'nın kasım ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendiren MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen akreditasyon denetim sonucunda, C sınıfı belgeye sahip olan Malatya Ticaret Borsası kasım ayında yapılan denetimler sonucunda başarılı bulunarak, B sınıfı tam standartlarında hizmet veren borsalar arasında yer aldığını söyledi.

Başkan Özcan, borsa üyelerine, Malatya'ya ve Türkiye'ye daha iyi hizmet vermek için çalışmalarına ve iyi uygulamalarına ara vermeden devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hizmet kalitemizi sürekli üst seviyelere taşıma gayreti içerisindeyiz. Malatya Ticaret Borsası olarak temel amacımız şehrimize ve bölgemize yatırım alanları oluşturmak, istihdama ve ülke ekonomimize katkı sağlamak, hizmetlerimizi sürekli geliştirerek üye memnuniyetimizi artırmaktır. Ayrıca paydaş kurum ve kuruluşlarımızla birlikte ilimize ve bölgemize katma değer sağlayacak projeler geliştirdik. Bu kalite bilinciyle borsamız yönetimi, meclisi ve personeliyle birlikte çok güzel projelere imza attık ve bunun sonucunda akreditasyon denetimi neticesinde hizmet kalitemizi C sınıfından, B sınıfına yükselterek başarılarımızı bir kez daha tescillemiş olduk. Türkiye'deki seçkin borsalar derecesine adını yazdıran Malatya Ticaret Borsası istikrarla çalışmalarını yürütmeye devam edecektir. Üyelerimize, paydaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olsun."

En büyük yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunun altını çizen ve geleceğin teminatları olan öğrencilere her türlü desteğin verilmesi gerektiğine vurgulayan Başkan Özcan, "Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Malatya Ticaret Borsası olarak TOBB'un verdiği destekle birlikte her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Biz Malatya Ticaret Borsası olarak sadece eğitim-öğretim camiasına değil, imkanlarımız doğrultusunda ilimizin yararına olacak her projede yer almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.