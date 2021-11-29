Üye Girişi
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "Yemeksepeti" hakkında inceleme - Son Dakika

Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "Yemeksepeti" hakkında inceleme

29.11.2021 13:58
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "Yemeksepeti" hakkında inceleme

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde hackerlar, Yemek Sepeti'nde kullanıcı bilgilerini ele geçirdiklerini bildirerek şirketten fidye istemişti. Yemek Sepeti ise fidye istendiğini doğrularken, bilgilerin çalındığı iddialarını yalanlamıştı. Harekete geçen Kişisel Verileri Koruma Kurulu, müşteri bilgileri çalındığı ileri sürülen "Yemeksepeti" hakkında resen inceleme başlattı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), "müşterilere ait kişisel verilerin ele geçirildiği, bu verilerin yayımlanması tehdidiyle 'Yemeksepeti'nden fidye talep edildiği, bunun yerine getirilmediği için 20 bin kullanıcının kişisel verilerinin paylaşıldığı" yönündeki haberler üzerine harekete geçti.

ŞİRKET AÇIKLAMASININ DOĞRULUĞU TESPİT EDİLECEK

Gündem toplantısında iddiaları ele alan Kurul, şirketin "herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği" yönündeki açıklamasının doğruluğunun da tespiti için resen inceleme başlatılmasına karar verdi.

16 KASIM'DA AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Yemeksepeti, 16 Kasım'da sosyal medyadan, "kötü niyetli bazı kişilerin, şirket ile ilişkilendirdiği ve kaynağı belli olmayan verileri yayımlama tehdidiyle şirkete ulaşarak fidye talebinde bulunduğu, Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığının uzman ekiplerce detaylı şekilde araştırıldığı ve herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği" açıklamasını yapmıştı.

29 MART'TA DA İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilen siber saldırının ardından veri ihlali gerekçesiyle Yemeksepeti hakkında 29 Mart 2021'de de inceleme başlatmıştı.

Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Yemeksepeti hakkında inceleme

Kasım, Mart, KVKK, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan 'Yemeksepeti' hakkında inceleme - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babasını sokak ortasında sopayla dövdü! Baba ağır yaralı! 14:00 Babasını sokak ortasında sopayla dövdü! Baba ağır yaralı! Inna'nın Türkiye sevgisi! İstanbul'a gelen şarkıcı peş peşe fotoğraflar paylaştı 13:40 Inna'nın Türkiye sevgisi! İstanbul'a gelen şarkıcı peş peşe fotoğraflar paylaştı Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! 13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!
İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı 13:23 İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor 12:29 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı 12:01 Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı
Bülent Arınç'tan 10:17 Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı 09:36 Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Son Dakika Haberleri
13:59 Babasını sokak ortasında sopayla dövdü! Baba ağır yaralı!
13:58 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Selçuk Özdağ'dan açıklama: Seni Cumhurbaşkanı yapacağım
13:58 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "Yemeksepeti" hakkında inceleme
13:51 Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu
13:40 Inna'nın Türkiye sevgisi! İstanbul'a gelen şarkıcı peş peşe fotoğraflar paylaştı
13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!
13:33 Çek Cumhurbaşkanı Zeman, salgın nedeniyle girdiği şeffaf kabinin içinden başbakan atadı
13:33 Durdurabilene aşk olsun! Karadeniz Fırtınası, Süper Lig tarihine geçti
13:23 Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!
13:22 İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı
Yolda kalan araca yardım ettiler! Gerçek ise sonradan anlaşıldı Yolda kalan araca yardım ettiler! Gerçek ise sonradan anlaşıldı         
14:02
Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu         
13:51
Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır         
13:39
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor         
12:56
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 14:05:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "Yemeksepeti" hakkında inceleme - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement