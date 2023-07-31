Son Dakika: Memur ve memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri yarın saat 14.00'teki toplantı ile başlıyor - Son Dakika
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Son Dakika: Memur ve memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri yarın saat 14.00'teki toplantı ile başlıyor

31.07.2023 13:18

Son dakika: Memur ve memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri yarın saat 14.00'teki toplantı ile başlıyor.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri yarın saat 14.00'teki ilk toplantıyla başlayacak.

TAKVİM BELİRLENECEK

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren sözleşme süreci ağustos ayı boyunca devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yapacak. Memur konfederasyonlarının genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikaların temsilcilerinin konuşmalarıyla sürecek toplantıda, görüşmelerde izlenecek takvim belirlenecek.

İLK OLARAK HİZMET KOLLARININ TALEPLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek. Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. Burada tarafların mutabakat sağlanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren taleplerin görüşülmesine geçilecek.

MEMUR-SEN ÜÇER AYLIK ZAMLAR İSTEMİŞTİ

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini geçen hafta açıklayan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Memur ve memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri yarın saat 14.00'teki toplantı ile başlıyor - Son Dakika


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