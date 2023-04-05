Emeklilere verilecek olan ikramiyelerin tarihleri açıklandı! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan aylık alanlara 14-19 Nisan arasında ödeme yapılacak - Son Dakika
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Emeklilere verilecek olan ikramiyelerin tarihleri açıklandı! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan aylık alanlara 14-19 Nisan arasında ödeme yapılacak

05.04.2023 14:48

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği açıklandı. Buna göre, SSK'lılar için ödeme günleri 14-16 Nisan, Bağ-Kur için 17-18 Nisan, Emekli Sandığı için ise 19 Nisan olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'liler dahil tüm emeklilerin beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin tarihleri duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"2023 yılı Nisan ayı için;

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

  • Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
  • Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
  • Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde ödenecektir.

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

  • Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
  • Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.


İKRAMİYELER BİN 100 LİRADAN 2 BİN LİRAYA ÇIKARILMIŞTI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK MI?

Düzenlemeden EYT'ller de yararlanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca bayram ikramiyesi de hak kazanacaklar.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilere verilecek olan ikramiyelerin tarihleri açıklandı! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan aylık alanlara 14-19 Nisan arasında ödeme yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emeklilere verilecek olan ikramiyelerin tarihleri açıklandı! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan aylık alanlara 14-19 Nisan arasında ödeme yapılacak - Son Dakika
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