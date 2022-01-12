Ağır sanayiyi ilgilendiren Türk Metal Sendikası ve işveren sendikası olan MESS arasındaki toplu sözleşmeden anlaşma çıktı.
130 bin işçiyi ilgilendiren ve özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi ile birlikte ile zam oranı ilk 6 ayda %27,44 olarak belirlendi.
2021 Eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk metal grev kararı almıştı. Taraflar 10 Ocak pazartesi günü yeniden görüşmelere başlamıştı. Bu sabaha karşı 02.30 itibariyle anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı - Son Dakika Ekonomi