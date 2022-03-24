SPK, LDR Turizmin halka arzını onayladı - Son Dakika

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), LDR Turizm AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, LDR Turizm AŞ'nin hisse başına 18,65 liradan halka arzına onay verdi.

Volkswagen Doğuş Finansman AŞ'nin 600 milyon liralık, ING Bank'ın 8 milyar liralık, Yapı ve Kredi Bankasının ise 7 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı başvurusu onaylandı.

24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin "Erguvan Gayrimenkul Yatırım Fonu" ile "Altınoluk Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun, Neo Portföy Yönetimi AŞ'nin "İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile "Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun ve "Ünlü Portföy Yönetimi AŞ İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kuruluşlarına izin verildi.

SPK, yapılan incelemeler sonucunda Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Martı Otel İşletmeleri AŞ'ye "finansal tablolarda tespit edilen mevzuata aykırılıklar" nedeniyle 478 bin 846'şar lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 47 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.