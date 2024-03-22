Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 41 Lira Olarak Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 41 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 997 bin 280 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 886 bin 63 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 41 lira 61 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 896 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 543 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 539 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 212 milyon 87 bin 899 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 212 milyon 699 bin 606 metreküp olarak kayıtlara geçti.