Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 41 Lira Olarak Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 41 lira 61 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 997 bin 280 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 886 bin 63 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 41 lira 61 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 896 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 543 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 539 lira 53 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 212 milyon 87 bin 899 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 212 milyon 699 bin 606 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Ulu Cami önünde düzenlenen etkinliğe Kütahya Valisi Musa Işın ve Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil de katılarak vatandaşlara fidan dağıttı. Dingil, gazetecilere yaptığı açıklamada, fidan dikimine teşvik etmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti ve Kütahya genelinde 2 milyon fidanın dikileceğini söyledi. Etkinlikte toplamda 4 bin 343 fidan dağıtıldı.
Eyüp Tavlaşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında semt pazarı esnafının taleplerini dinledi ve kapalı pazar yeri yapılması için çalışacaklarını belirtti.
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 1 lira indirim geliyor. İstanbul'da ortalama fiyat 42,98 liradan 41,98 liraya, Ankara'da 43,82 liradan 42,82 liraya, İzmir'de ise 44,04 liradan 43,04 liraya düşecek.
Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi ve diğer kooperatifler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ve veda ziyaretinde bulundu. Kooperatif başkanları, Büyükşehir Belediyesi'nin tarımda yaptığı hizmetler ve katkılar için teşekkür etti.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında Çataklı çiftçilere 4 bin kiraz ve 500 vişne olmak üzere 4 bin 500 adet meyve fidanı bedelsiz olarak dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 97'sinin yerli üretim olduğunu açıkladı. Yumaklı, tarımsal üretimin arttırılması için tarımsal arazilerin etkin hale getirilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Şanlıurfa'nın tohumculuk sektöründe önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Yumaklı, Türkiye'nin tohumda kendine yeterliliği konusunda kavram kargaşası oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. Şanlıurfa'da 59 firma tarafından yaklaşık 1 milyon dekarlık alanda tohum üretimi gerçekleştirildiğini söyleyen Yumaklı, çeşitli türlerde sertifikalı tohumların ihraç edildiğini ve tarımsal arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında çiftçilere tohum dağıtılacağını açıkladı.
Rekabet Kurulu, Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasındaki anlaşmaların yanı sıra birçok şirketin devralma ve ortak kontrol başvurularını karara bağladı. Kurul, söz konusu başvuruların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine uygun olduğunu belirterek izin verdi.
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Mart ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda borsanın Mart ayı faaliyetleri, hububat ve bakliyat ekim alanlarındaki bitki gelişimi, yağış miktarları, hasatta yeni sezon beklentileri ile üye talep ve önerileri değerlendirildi. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, seçim sonrası ekonomiye daha fazla odaklanılması gerektiğini belirtirken, GTB Başkanı Mehmet Akıncı da borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pamuk üretiminde mazot ve gübre desteklemelerinin bu gün çiftçilerin hesabına yatırılacağını söyledi. Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin son 22 yıldaki gelişimini aktardı. Türkiye ekonomisinin dünyada 11'inci sırada olduğunu vurgulayan Yumaklı, suyun verimli kullanılması konusunda da çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.
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