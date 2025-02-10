Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 991 lira 10 kuruş, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,1 artarak 1 milyar 955 milyon 674 bin 495 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 991 lira 10 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 2 bin lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 673 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 711 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 990 lira, en düşük 1875 liradan işlem gördü.