Spot elektrik piyasasında yarının en yüksek fiyatı 4 bin 99 lira 99 kuruş, işlem hacmi 2 milyar 341 milyon lirayı aştı - Son Dakika
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Spot elektrik piyasasında yarının en yüksek fiyatı 4 bin 99 lira 99 kuruş, işlem hacmi 2 milyar 341 milyon lirayı aştı

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Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 99 lira 99 kuruş, en düşük fiyatı ise 1800 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugünkü işlem hacmi düne göre yüzde 0,15 artarak 2 milyar 341 milyon 527 bin 862 lira oldu. Gün öncesi piyasada aritmetik ortalama fiyat 3 bin 313 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 3 bin 342 lira 37 kuruş olarak hesaplandı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 99 lira 99 kuruş, en düşük 1800 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,15 artarak 2 milyar 341 milyon 527 bin 862 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 99 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1800 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 313 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 342 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 295 lira, en düşük 1555 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot elektrik piyasasında yarının en yüksek fiyatı 4 bin 99 lira 99 kuruş, işlem hacmi 2 milyar 341 milyon lirayı aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrik piyasasında yarının en yüksek fiyatı 4 bin 99 lira 99 kuruş, işlem hacmi 2 milyar 341 milyon lirayı aştı - Son Dakika
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