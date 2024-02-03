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SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Aylık Fark Ödemeleri Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Aylık Fark Ödemeleri Başlıyor

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Aylık Fark Ödemeleri Başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'da katıldığı toplantıda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının, 6 ve 7 Şubat'ta ödeneceğini açıkladı. Emekli aylıklarındaki zam oranının tüm emekliler için yüzde 49,25'e eşitlendiği belirtildi.

03.02.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'da katıldığı toplantıda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının, 6 ve 7 Şubat'ta ödeneceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'da katıldığı 'İstişare Toplantısı'nda, "Son bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. 2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibarıyla söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kıymetli emeklilerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Aylık Fark Ödemeleri Başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Aylık Fark Ödemeleri Başlıyor - Son Dakika
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