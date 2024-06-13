Standart Altının Kilogram Fiyatı Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 388 bin liraya düştü. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 372 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 420 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 388 bin lira oldu. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 686 milyon 575 bin 379,45 lira, işlem miktarı ise 699,89 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 699 milyon 739 bin 607,84 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

13.06.2024 17:18
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 388 bin liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 372 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 420 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 388 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 398 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 686 milyon 575 bin 379,45 lira, işlem miktarı ise 699,89 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 699 milyon 739 bin 607,84 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.398.000,002.300,75

En Düşük2.372.000,002.290,65

En Yüksek2.420.000,002.338,50

Kapanış2.388.000,002.330,00

Ağırlıklı Ortalama2.398.638,132.325,01

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.686.575.379,45

Toplam İşlem Miktarı (Kg)699,89

Toplam İşlem Adedi35

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı Düştü - Son Dakika

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