Stellantis, Gerçek Zamanlı Mobilite Hizmetlerini Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Stellantis, Gerçek Zamanlı Mobilite Hizmetlerini Başlattı

29.07.2025 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stellantis, 4screen işbirliği ile araçlarında konum bazlı mobilite hizmetleri sunmaya başladı.

Stellantis, 4screen platformuyla gerçekleştirdiği işbirliğiyle Avrupa ve Kuzey Amerika'daki seçili araç modellerinde gerçek zamanlı konum bazlı mobilite hizmetlerini devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, yenilikçi modellerini daha da iddialı hale getirmek için yeni işbirliklerine imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, FIAT, Jeep ve Ram markalı seçili modellerde, Uconnect 4 veya Uconnect 5 sistemleri aracılığıyla çevredeki hizmet ve tekliflerin keşfedilebildiği dijital içerikler sürücülere sunulacak.

Platform, kullanıcıların sürüş sırasında çevrelerindeki restoran, market, akaryakıt ve şarj istasyonları, otoparklar, araç yıkama noktaları ve Stellantis bayilerine kolay erişimini hedefliyor. Sistemin, sürücülerin konumuna ve yolculuk sırasındaki ihtiyaçlarına göre filtrelenmiş öneriler sunarak karar alma sürecini desteklemesi planlanıyor.

Dağıtımın ilerleyen dönemlerde diğer Stellantis markalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Yazılım İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Cristiani Campos, işbirliğiyle müşterilere anlamlı değer sunan bağlantılı teknolojiler geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Campos, söz konusu işbirliğinin ayrıca sürücülere ihtiyaç duydukları anda ve yerde, kendi tercihleri doğrultusunda faydalı içerikler sunmalarına yardımcı olacağını aktardı.

4screen CEO'su ve Kurucu Ortağı Fabian Beste de platformun, araç içi ekranı akıllı bir mobilite yardımcısına dönüştürdüğünü vurgulayarak, "Stellantis ile birlikte bu gelişmiş deneyimi birçok marka ve bölgede sunmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA

Kuzey Amerika, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stellantis, Gerçek Zamanlı Mobilite Hizmetlerini Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
’Kadıköy Boğası’ iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum 'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti Kuzeninin tüfeğiyle öldürüldü Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Kuzeninin tüfeğiyle öldürüldü
Özel hastanede skandal iddia: Anne doktor olmadan doğum yaptı Özel hastanede skandal iddia: Anne doktor olmadan doğum yaptı
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim
Ali Babacan’dan orman yangınları için TBMM’ye olağanüstü toplanma çağrısı Ali Babacan'dan orman yangınları için TBMM'ye olağanüstü toplanma çağrısı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, ’uyuşturucu temini’ ve ’öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklandı ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı
Tunus’taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı’na gençlerden yoğun ilgi Tunus'taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı'na gençlerden yoğun ilgi
Ali Yerlikaya duyurdu Şırnak’tan kahreden haber Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'tan kahreden haber

14:32
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
13:25
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa’da devam ediyor
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa'da devam ediyor
13:23
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
12:25
Vatandaşlar tedirgin Denize giren yanıklarla çıkıyor
Vatandaşlar tedirgin! Denize giren yanıklarla çıkıyor
21:44
ABD’de kumarhane önünde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
ABD'de kumarhane önünde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
21:11
Mardin’de tırın yakıt deposunda patlama 7 kişi yaralandı
Mardin'de tırın yakıt deposunda patlama! 7 kişi yaralandı
21:09
Bursa’da yangınla mücadele sürüyor Alevler evlerin dibine kadar geldi
Bursa'da yangınla mücadele sürüyor! Alevler evlerin dibine kadar geldi
20:59
Sakarya’daki orman yangınının sebebi belli oldu: 2 gözaltı
Sakarya'daki orman yangınının sebebi belli oldu: 2 gözaltı
20:54
Bursa’daki orman yangınının dumanı kent semalarına ulaştı
Bursa'daki orman yangınının dumanı kent semalarına ulaştı
20:50
Yangının ortasında gözyaşları içinde eşini aradı
Yangının ortasında gözyaşları içinde eşini aradı
20:40
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu
20:16
Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova’da yangınlar söndürüldü
Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 16:06:37. #7.12#
SON DAKİKA: Stellantis, Gerçek Zamanlı Mobilite Hizmetlerini Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.