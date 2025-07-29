Stellantis, Gerçek Zamanlı Mobilite Hizmetlerini Başlattı

Stellantis, 4screen platformuyla gerçekleştirdiği işbirliğiyle Avrupa ve Kuzey Amerika'daki seçili araç modellerinde gerçek zamanlı konum bazlı mobilite hizmetlerini devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, yenilikçi modellerini daha da iddialı hale getirmek için yeni işbirliklerine imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, FIAT, Jeep ve Ram markalı seçili modellerde, Uconnect 4 veya Uconnect 5 sistemleri aracılığıyla çevredeki hizmet ve tekliflerin keşfedilebildiği dijital içerikler sürücülere sunulacak.

Platform, kullanıcıların sürüş sırasında çevrelerindeki restoran, market, akaryakıt ve şarj istasyonları, otoparklar, araç yıkama noktaları ve Stellantis bayilerine kolay erişimini hedefliyor. Sistemin, sürücülerin konumuna ve yolculuk sırasındaki ihtiyaçlarına göre filtrelenmiş öneriler sunarak karar alma sürecini desteklemesi planlanıyor.

Dağıtımın ilerleyen dönemlerde diğer Stellantis markalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Yazılım İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Cristiani Campos, işbirliğiyle müşterilere anlamlı değer sunan bağlantılı teknolojiler geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Campos, söz konusu işbirliğinin ayrıca sürücülere ihtiyaç duydukları anda ve yerde, kendi tercihleri doğrultusunda faydalı içerikler sunmalarına yardımcı olacağını aktardı.

4screen CEO'su ve Kurucu Ortağı Fabian Beste de platformun, araç içi ekranı akıllı bir mobilite yardımcısına dönüştürdüğünü vurgulayarak, "Stellantis ile birlikte bu gelişmiş deneyimi birçok marka ve bölgede sunmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.???????