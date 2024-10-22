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Ekonomi

STM NETA 300 Tanıtıldı

STM NETA 300 Tanıtıldı

STM, otonom su altı platformu NETA 300'ü SAHA EXPO Fuarı'nda tanıttı. 24 saat otonom görev yapabiliyor.

22.10.2024 17:48
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STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, insansız otonom su altı platformu STM NETA 300'ü SAHA EXPO Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşturdu.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda söz konusu su altı platformunun lansmanında konuştu.

STM'nin SSB'nin liderliğinde bugüne kadar milli mühendislik çözümleri oluşturmaya çalışan bir firma olduğunu dile getiren Güleryüz, STM NETA 300 ile ilgili şu bilgileri verdi:

"STM NETA 300, insansız otonom su altı platformu. STM NETA, 2 kişiyle rahat taşınabilir, kompakt ve 70 kilogram ağırlığında. Modüler yapısı var, farklı görevler için programlanabilir. Ürün yandan taramalı radar, sonar, boşluk doldurma sonarı gibi özelliklere sahip. Mayın karşıtı tedbir harekatı, istihbarat, keşif gibi alanlarda kullanılabilir. Ayrıca sivil uygulamalarda boru hatlarının güvenliği, arama kurtarma çalışmaları gibi birçok farklı alanda kullanılabilecek bir ürün."

24 saate kadar otonom görev icra edebiliyor

STM NETA'nın, 300 metreye kadar dalış yapabilen bir platform olduğunun altını çizen Güleryüz, şunları kaydetti:

"Farklı görevler için kullanılabilecek bir platform. 24 saate kadar otonom görev icra edebilecek bir yapıda. İlk başta belirli teknolojileri ortaya koyabilmek ve insansız su altı platformunu nasıl geliştirmesi gerektiğine yönelik belirli teknolojileri denemek ve yol haritası oluşturmak için başladığımız bir ürün. Bu ailede farklı ürünler de olacak. Adım adım, görev ihtiyaçlarına göre, farklı görevler icra edebilecek insansız otonom su altı araçlarının STM tarafından geliştirilmesine devam edilecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi STM NETA 300 Tanıtıldı - Son Dakika

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