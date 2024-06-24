Sütsüz Limon Dondurması Coğrafi İşaret Bekliyor

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Sütsüz limon dondurması coğrafi işaret bekliyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde üretilen ve lezzeti ile yoğun talep gören sütsüz hazırlanan Limon dondurması bölgeye özgü lezzet ile coğrafi işaret bekliyor.

Kozan'da dikenli limon, salep ile üretilen Limon dondurması aşırı sıcaklarla birlikte yoğun talep görüyor. Günlük 1 ton üretim yapan Neşet Yavuz, bölgeye özgü lezzetin coğrafi işaret ile tescillenmesini talep etti. Yavuz, limon dondurmasının süt kullanılmadan yapıldığını ifade etti.

Üretici Neşet Yavuz, "Limon dondurması üretimi yapıyoruz ve bölgemizde üretilen limon dışında Saimbeyli Kirazı, Bucak Çileği, Feke'de üretilen lavantanın dondurmasını yaptık. Bir bardak limon dondurmasının serinletici etkisi var. Talep yoğun ve günlük 800 kilogramdan 1 ton üzerinde üretim yapıyoruz. Kadirli, Adana merkez ve Mersin Anamur'a dondurma gönderiyoruz. Daha önce 3 kez başvuru yaptık coğrafi işaret bekliyoruz. Sadece dikenli limondan üretim yapılan sütsüz hazırlanan bir dondurma" diye konuştu.