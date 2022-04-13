Suudi Arabistan Yemen'e yardım konferansı için yeniden çağrı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan Yemen'e yardım konferansı için yeniden çağrı yaptı

13.04.2022 03:53
Suudi Arabistan Yemen'e yardım konferansı için yeniden çağrı yaptı

Yemen'de yönetimi devralan Başkanlık Konseyi'ne desteğini yineleyen Suudi Arabistan, ülkenin ekonomisine destek amaçlı uluslararası konferans düzenlenmesi için tekrar çağrıda bulundu.

Yemen'de yönetimi devralan Başkanlık Konseyi'ne desteğini yineleyen Suudi Arabistan, ülkenin ekonomisine destek amaçlı uluslararası konferans düzenlenmesi için tekrar çağrıda bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, konuya ilişkin çağrı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz başkanlığında Cidde'de toplanan Bakanlar Kurulu'nda yapıldı.

Bakanlar Kurulu, Yemen'deki geçiş süreci görevini tamamlaması için Başkanlık Konseyi'ne desteğini yinelerken, ülkenin güvenlik, istikrar ve refaha kavuşması arzusunda olduklarını vurguladı.

Kurulda, Yemen ekonomisine destek ve petrol türevlerinin tedariki için gerekli mali kaynakları seferber etmek adına uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısı tekrar edildi.

Suudi Arabistan, Yemen'de Başkanlık Konseyi kurulmasını memnuniyetle karşılamış ve akabinde ülke ekonomisine 3 milyar dolarlık mali destek verileceğini açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Yemen'de 2022'nin ilk üç ayında gazetecilere yönelik 20 ihlal kaydedildi Yemen'de 2022'nin ilk üç ayında gazetecilere yönelik 20 ihlal kaydedildi Husiler: Arap koalisyonundan Yemen'de barışı sağlamak için net bir işaret yok Husiler: Arap koalisyonundan Yemen'de barışı sağlamak için net bir işaret yok

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Kabine, Yemen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan Yemen'e yardım konferansı için yeniden çağrı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 04:00:43. #1.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan Yemen'e yardım konferansı için yeniden çağrı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement