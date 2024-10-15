SYS Grup, 3 Kıtada 3 Fuarla Global Pazarda - Son Dakika
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Ekonomi

SYS Grup, 3 Kıtada 3 Fuarla Global Pazarda

CANiK'in dahil olduğu SYS Grup, ABD, Çekya ve Brezilya'daki fuarlarda yenilikçi çözümler tanıtıyor.

15.10.2024 10:16
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CANiK'in de bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) şirketleri, ABD, Çekya ve Brezilya'da düzenlenen fuarlarda eş zamanlı yer alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SYS Grup şirketleri, ihracat başarılarına ve yurt dışındaki işbirliği fırsatlarına yenilerini eklemek için faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

2024'te yoğun bir tanıtım ve pazarlama takvimi izleyen SYS, yılın son bölümünde de faaliyetlerinde hız kesmiyor. Grup şirketleri, aynı hafta içinde 3 kıtada 3 büyük fuarda yerini alıyor. Şirketler, Amerika Birleşik Devletleri, Çekya ve Brezilya'daki 3 farklı fuarda boy gösteriyor. CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, bu fuarlarda yenilikçi çözümlerini tanıtıyor.

Amerikan Ordu Derneği'nin (AUSA) Washington DC'de gerçekleştirilen ve yarın sona erecek bu yılki toplantısında, askeri teknolojinin geleceğini şekillendiren çok sayıda firma bir araya geldi.

SYS Grup, ABD'nin önde gelen kara sistemleri fuarı AUSA 2024'te, milli uçaksavar CANiK M2 QCB'nin yanı sıra CANiK M2F ve CANiK M3'ü öne çıkarırken, grup bünyesine 2022'de katılan köklü İngiliz şirketi AEI Systems ise dünyanın en düşük geri tepmeli ve ayarlanabilir atış hızına sahip 30 milimetre VENOM LR orta kalibre topunu tanıtıyor. SYS Grup'un, entegrasyon projelerinde yenilikçi çözümleri ile küresel savunma sanayinde adından sıkça söz ettiren şirketi UNIROBOTICS ise geliştirmiş olduğu yerli ve milli "Uzaktan Komutalı Silah Sistemi" (UKSS) ailesinden TRAKON UKSS ile fuar katılımcılarının karşısına çıkıyor.

Future Forces 2024 fuarı Prag'da gerçekleştirilecek

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünün (NATO) ve Avrupa'nın önde gelen savunma ve güvenlik teknolojileri fuarlarından "Future Forces 2024" ise 16-18 Ekim tarihlerinde Prag'da yapılacak.

NATO'nun özel operasyon birimlerinin de büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, savunma ve güvenlik çözümleri sergilenecek, yeni nesil teknolojiler ve askeri operasyonlardaki yenilikler tanıtılacak. SYS Grup fuarda, UNIROBOTICS'in geliştirdiği TRAKON UKSS ailesi ve AEI Systems'in 30 milimetre VENOM LR topunu, NATO'nun özel operasyon birimlerinin ilgisine sunacak.

Güney Amerika'daki önemli güvenlik ve savunma etkinliklerinden "COP International 2024" ise 16-18 Ekim tarihleri arasında Sao Paulo'da düzenlenecek. Özellikle kolluk kuvvetlerine yönelik ekipman, teknolojiler ve çözümler üzerine odaklanan fuarda, Latin Amerika pazarındaki ihtiyaçlara yanıt veren ürün ve kabiliyetler tanıtılacak.

CANiK, fuarda Brezilya pazarındaki gücünü bir kez daha sergileyecek. Hafif silah pazarında dünya çapında önemli bir konuma sahip CANiK, Brezilya kolluk kuvvetleriyle işbirliğini genişletmeyi hedefliyor.

"2025 yılı hedeflerimize ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup-CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, aynı hafta içerisinde 3 kıtada 3 savunma sanayi fuarında yer aldıklarını hatırlatarak, " Türkiye'nin küresel savunma sanayisindeki iddiasını pekiştirmek ve ihracat hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamak için tüm ekiplerimiz üstün bir gayretle çalışıyor. Bu çaba, grubumuzu da yeni başarılara taşıyor. SYS Grup olarak ihracat rakamlarında yılın son çeyreğine girerken 2025 yılı hedeflerimize ulaşmış olmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yoğun fuar trafiğinin, 2025'in yanı sıra sonraki yıllardaki başarıların altyapısını oluşturduğunu kaydeden Aral, "CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, global pazarlarda güçlü bir varlık göstermeye ve yenilikçi çözümlerimizi dünya genelindeki müşterilerimize tanıtmaya devam edecek. Ayrıca bu fuar katılımları SAHA EXPO 2024 öncesinde motivasyonumuzu daha da artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Brezilya, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SYS Grup, 3 Kıtada 3 Fuarla Global Pazarda - Son Dakika

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