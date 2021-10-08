Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden T3 Vakfı'na bağış ve tahsis yapıldığı iddiası üzerine dava açmıştı.
Bayraktar bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vakfımıza yönelik iftirada bulunan kişilerden mahkeme yoluyla kazandığımız tazminatları, mesleğini ahlakla icra eden, kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi ümidiyle iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz." dedi.
Karar sonrası açıklama yapan Haluk Bayraktar ise "Bir kez daha" yargı, @T3Vakfi 'mızın İBB'den nakdi veya ayni yardım almadığını tescilledi! Yalan büyük ama cezası küçük olunca yalanın da iftiranın da önünü almak mümkün olmuyor... Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, kurucu ve yöneticileri dışında kimseden bağış, yardım, ayni yardım, nakdi destek vb. kabul etmemektedir. Yürütmekte olduğu faaliyetlerin tamamı kendi bütçesinden karşılanmaktadır." dedi
Son Dakika › Ekonomi › T3 Vakfı'nın İBB'den para aldığı iddialarına karşı açtığı davayı kazanan Selçuk Bayraktar, tazminatı iletişim öğrencilerine burs olarak verecek - Son Dakika Ekonomi