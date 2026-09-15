Tarım ÜFE ağustosta aylık yüzde 0,93 düşerken yıllık yüzde 21,91 arttı - Son Dakika
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Tarım ÜFE ağustosta aylık yüzde 0,93 düşerken yıllık yüzde 21,91 arttı

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TÜİK'in açıkladığı ağustos verilerine göre Tarım ÜFE bir önceki aya kıyasla yüzde 0,93 azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 21,91 arttı. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 69,99 ile sebze ve kavun-karpuz ile kök ve yumrularda görüldü.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,93 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,91 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,93 düşerken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,91 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,47 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,86, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,74, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,77 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 6,23 azalış olurken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 3,22, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2 artış meydana geldi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 69,99 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 153,75 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Ağustos, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ÜFE ağustosta aylık yüzde 0,93 düşerken yıllık yüzde 21,91 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ÜFE ağustosta aylık yüzde 0,93 düşerken yıllık yüzde 21,91 arttı - Son Dakika
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