Tarımda Kadın Emeği Zirvesi yarın başlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 6-8 Mart tarihlerinde Ankara'da Tarımda Kadın Emeği Zirvesi düzenlenecek.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılması beklenen zirve, TKDK'nin hibe desteklerinden yararlanarak yatırım yapan kadın girişimcileri buluşturacak.
Zirve, The Ankara Hotel'de yarın başlayacak ve 8 Mart'ta sona erecek.
Zirvede, "Kırsal Alan ve Kadının Kırsal Ekonomik Hayata Katılımı", "Kırsal Alanda Kadın Yatırımlarına Yönelik Destekleme Mekanizmaları", "Kırsal Alanda Kadının İstihdamı ve Örgütlenmeye Katılımı", "IPARD Programı ve Kadın", "Kırsal ve Agro Turizm", "Kadın ve Ata Tohumu" ile "IPARD III Programı Tanıtımı" konulu oturumlar düzenlenecek.
Oturumlara, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından alanında yetkin isimler katılacak ve kadının kırsal kalkınmadaki rolü ile bu rolün daha da güçlendirilmesi için olası yeni stratejiler ele alınacak.
Oturumlarda, TKDK destekleriyle çeşitli sektörlerde yatırım yapan kadın girişimciler de deneyimlerini paylaşacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak.
Zirvede oyuncu Hülya Koçyiğit'le de söyleşi de gerçekleştirilecek. Söyleşinin ardından "Tarım, Gıda ve Su Politikalarında Kadın Emeği" ile "TKDK - IPARD Destekleriyle Hayalini Gerçeğe Dönüştüren Kadın Faydalanıcılar" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.
Zirve kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, TKDK, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi ile TKDK desteklerinden faydalanan Yerel Eylem Grubu (YEG) dernekleri ile kadın girişimciler stant açacak.
Zirve boyunca, Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
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