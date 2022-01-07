Tarımsal eğitimin 176. yılı etkinliği, basın, akademi ve STK temsilcilerini buluşturacak

Tarımsal eğitimin 176'ncı yılı dolayısıyla Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) öncülüğünde 10 Ocak'ta gerçekleştirilecek "Tarım Gazeteciliği" temalı etkinlik, basın, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirecek.

TAGYAD'dan yapılan açıklamaya göre, tarımsal eğitime başlanmasının 176'ncı yıl dönümü nedeniyle 10 Ocak'ta özel bir etkinlik düzenlenecek.

Derneğin öncülüğünde, Ankara Üniversitesi Ziraat, İletişim, Veteriner fakülteleri, Gıda Mühendisliği bölümü, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Birliği iş birliğiyle yapılacak etkinlikte tarım gazeteciliği masaya yatırılacak.

Etkinlik kapsamında, ilgili tüm taraflar bir araya gelerek tarım gazeteciliğinin Türkiye açısından önemini tartışacak. Yapılacak değerlendirmelerin ardından bir de sonuç bildirgesi yayımlanacak.

Tarım gazeteciliği kavram ve olgusunu ulusal ve uluslararası düzeyde tartışmaya açmak amacıyla tüm tarım gazetecilerinin davet edildiği etkinlik, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.