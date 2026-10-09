Tarsus Ticaret Borsası seçimlerinde yönetim kurulu ve TOBB delegesi belli oldu

Tarsus Ticaret Borsası'nda 14 kişilik meclis üyelerinin gerçekleştirdiği seçimlerin ardından yönetim kurulu, disiplin kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegesi belirlendi.

Tarsus Ticaret Borsası'nda yapılan seçimlerde, meclis üyelerinin oylarıyla yeni dönemde görev yapacak isimler belli oldu. Seçim sonucunda Veyis Avcı başkanlığındaki yönetim kurulunda Mustafa Beyaziler, Mehmet Polat, Hamza Kara ve Alper Melih Okyay yer aldı.

Seçimlerde Tarsus Ticaret Borsası Disiplin Kurulu asil üyeleri de belirlendi. Kurulda Ali Seçer, Emrah Severoğlu, Nail Can Kaya, Ahmet Öcalan, Ayhan Bayram ve Mustafa Yavuz Ateş görev yapacak.

Gerçekleştirilen seçimlerde Tarsus Ticaret Borsası'nı TOBB'da temsil edecek isim de belirlendi. Meclis üyelerinin oylarıyla Mehmet Can Eker, TOBB delegesi seçildi.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Veyis Avcı, seçimlerin ardından yeni görev üstlenen yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile TOBB delegesine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Seçim sonuçlarının Tarsus Ticaret Borsası ve üyeleri için hayırlı olmasını dileyen Avcı, yeni dönemin Tarsus'un ticaret ve tarım hayatına katkı sağlaması temennisinde bulundu.