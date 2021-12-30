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TAV, Medine'de işletme süresini uzattı - Son Dakika

TAV, Medine'de işletme süresini uzattı

30.12.2021 18:50
TAV, Medine'de işletme süresini uzattı

TAV Havalimanları, Medine Havalimanı'ndaki işletme süresini yolcu trafiğinin toparlanmasına bağlı olarak uzatmak üzere Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi GACA ile anlaşmaya vardı.

TAV Havalimanları, Medine Havalimanı'ndaki işletme süresini yolcu trafiğinin toparlanmasına bağlı olarak uzatmak üzere Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi GACA ile anlaşmaya vardı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları'nın Medine'de salgın kaynaklı mücbir sebep nedeniyle yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.

Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi GACA ile varılan anlaşmaya göre, seyahat kısıtlamalarının başladığı Şubat 2020'den, havalimanının 8,1 milyon yolcuya ulaşacağı yılın sonuna kadar geçen zaman işletme süresine eklenecek. Bu süreç boyunca havalimanının kira ödemeleri de ötelendi.

Öte yandan, havalimanının borcu 2036 vadeli ve daha düşük faizli bir krediyle refinanse edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, kutsal topraklarda bulunan Medine'nin kendileri için ayrı bir önemi bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'ın ilk havalimanı özelleştirmesi olan Medine Havalimanı'nı ortağımızla birlikte 9 yıldır başarıyla işletiyoruz. Son 2 yılda pandeminin en ciddi etkilediği sektörlerin başında havacılık geliyor. Bu dönemde yolcu ve çalışanlarımızı korumak üzere gerekli önlemleri alarak havalimanlarımızı açık tuttuk. Mücbir sebep kaynaklı kayıplarımızın telafisi için de faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde havacılık otoriteleriyle görüşmeler yürüttük. Medine'de toparlanmaya bağlı olarak sözleşmemizi uzatmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu dönemde umre ve hac ibadetini ertelemek zorunda kalan yolcularımızı kısıtlamaların kalkmasıyla yeniden Medine'de karşılamak için sabırsızlanıyoruz. Bu anlaşmada emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyoruz."

Verilen bilgiye göre, ağırlıklı olarak umre ve hac yolcularına hizmet veren Medine Havalimanı'ndan 2019'da 8,4 milyon yolcu geçti. Suudi Arabistan'ın salgın nedeniyle sınırlarını kapamasının ardından havalimanının yolcu trafiği 2020'de 2,3 milyona düştü. Havalimanı, bu yılın ilk 11 ayında 1,5 milyon yolcuya hizmet verdi.

Haziran 2012'de operasyona başlayan TAV Havalimanları, ortağı Al Rajhi ile birlikte Medine Havalimanı'nı 2037'ye kadar işletme hakkına sahip bulunuyordu. Varılan anlaşmayla birlikte bu süre uzatılmış oldu.

TAV'ın yenilediği yolcu terminali Nisan 2015'te hizmete açıldı. Yeni terminal binası Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik (LEED) sertifikası alan ilk bina oldu.

Medine, yolcu değerlendirmelerine göre verilen Skytrax ödüllerinde bu yıl "Orta Doğu'nun En İyi Havalimanı" seçildi. Havalimanı, Kasım 2020'den bu yana salgın döneminde güvenli seyahat için Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından oluşturulan "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu"na sahip bulunuyor.

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Suudi Arabistan, Havacılık, Medine, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TAV, Medine'de işletme süresini uzattı - Son Dakika Ekonomi


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