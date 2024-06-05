Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçeye mandıra tesisi kazandırmak için teknik gezi düzenledi

Ekonomi

DENİZLİ (İHA) – Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçeye mandıra tesisi kazandırmak için süt ve süt ürünleri üretim tesisine teknik gezi düzenledi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçeye mandıra tesisi kazandırmak için kolları sıvadı. Bölgenin önemli süt ve süt ürünleri üretim tesislerinden Aynes'e teknik gezi düzenleyen Başkan Tatık, üretim süreçleri ve tesisin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Tavas ekonomisine katkı ve üreticilere destek olması hedefiyle ilçeye bir mandıra kazandırmak istediklerini kaydeden Başkan Tatık, "Hayata geçirmeyi planladığımız bu projemiz için Aynes tesislerini ziyaret ederek, incelemelerde bulunduk. İlçemize mandıra tesisi kurma projemiz ile ilişkili olarak, tesislerde yaptığımız incelemelerde üretim süreçleri ve tesisin işleyişi hakkında bilgi aldık. Bu inceleme, Tavas'a kurulması planlanan mandıra tesisinin daha etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir" dedi. - DENİZLİ