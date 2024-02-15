Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü, Uluçam köyünde hünnap fidanı dağıtımı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü, Uluçam köyünde hünnap fidanı dağıtımı gerçekleştirdi

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü, Uluçam köyünde hünnap fidanı dağıtımı gerçekleştirdi

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Balıköy Orman İşletme Şefliği tarafından Uluçam köyünde gelir getirici tür çerçevesinde 750 hünnap fidanı dağıtımı yapıldı. Dağıtıma vatandaşlar büyük ilgi gösterdi ve yetkililer ilerleyen günlerde bin 500 adet daha fidan dağıtımı yapacaklarını belirtti.

15.02.2024 12:44  Güncelleme: 12:45
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Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Balıköy Orman İşletme Şefliğince Uluçam köyünde gelir getirici tür çerçevesinde 750 hünnap fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Uluçam köyündeki 750 hünnap fidanı dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ağaç, fidan ve orman sevgisinin oluşturulması, ülkedeki yeşilliklere yeşil katılması amacıyla fidan dağıtımlarının sürdürüleceğini dile getiren Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Uluçam köyünde ilerleyen günlerde bin 500 adet daha fidan dağıtımı gerçekleştirileceğini belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü, Uluçam köyünde hünnap fidanı dağıtımı gerçekleştirdi - Son Dakika
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