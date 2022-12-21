TBMM, AK Parti'nin önerisiyle tatile girdi, 2 milyona yakın vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi yeni yıla kaldı

İşçi ve işverenin dört gözle beklediği asgari ücret için AK Parti'den de rakam geldi

Asgari ücret 9 bin TL olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçi tarafının teklifine yanıt

Türkiye Büyük Millet Meclisi, (TBMM) tatile giriyor. AK Parti'nin dün kabul edilen grup önerisiyle Meclis gelecek hafta çalışmayacak.

EYT 2023'E KALDI

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve kamuda sözleşmeli olarak görev yapan ve kadroya geçmeyi bekleyenlerle ilgili düzenlemeler 2023 yılına kaldı. Hatırlanacağı üzere hükümet, 2 milyona yakın vatandaşı ilgilendiren EYT düzenlemesinin 2022 bitmeden Meclis'ten geçeceği sözünü vermişti.

HDP'Lİ GÜZEL VE TORBA KANUN

Genel Kurul gündeminde, 14 maddelik torba kanun teklifi ve HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Karma Komisyon raporu bulunuyor. Bu iki konunun görüşülmesinin ardından Meclis tatile girecek.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Düzenlemede bir yaş şartı olup olmayacağı belirsiz. Düzenlemenin ayrıntılarının ay sonuna kadar açıklanması ve yeni yılda Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. EYT düzenlemesinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 olması öngörülüyor.