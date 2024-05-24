TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek, Manşet Enflasyonda Haziran'da Ciddi Gerileme Bekliyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek, Manşet Enflasyonda Haziran'da Ciddi Gerileme Bekliyoruz

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Arap Bankacılık Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, sıkı para politikasının devam edeceğini ve TL'nin reel olarak değer kazanmasını beklediklerini belirtti. Karahan, Haziran ayında manşet enflasyonda ciddi bir gerileme beklediklerini ifade etti. Ayrıca, bankacılık sektörünün sıkılaşmadan fayda sağlayacağını ve TL mevduatlarda ciddi artış gözlemlediklerini söyledi.

24.05.2024 11:22
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TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Sıkı para politikası devam ettirilecek. TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz. Manşet enflasyonda Haziran'da ciddi gerileme bekliyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Arap Bankacılık Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Karahan, sıkı para politikasının devam ettirileceğini belirtirken bu süreçte TL'nin değer kazanmasını beklediklerini ifade etti. Karahan, bankacılık sektörü ile ilgili olarak da "Sıkılaşmanın bankacılık sektörüne faydalı olacağını düşünüyoruz. Yüksek enflasyon ortamına rağmen bankacılık sektörü karlılığını devam ettirebiliyor. TL mevduatlarda ciddi artış gözlemliyoruz" diye konuştu.

"Manşet enflasyonda Haziran ayında ciddi bir gerileme bekliyoruz"

Karahan, yerel para cinsi ile ticaretin şoklara karşı ekonomileri kırılgan hale getirdiğini söyledi. Türkiye'de görülen enflasyonist durum ile ilgili de konuşan Karahan, "Manşet enflasyonda Haziran ayında ciddi bir gerileme bekliyoruz. Sıkı para politikası devam ettirilecek. TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Karahan, sıkılaşmanın bankacılık sektörüne faydalı olacağını düşündüklerini de ifade ederken, "Yüksek enflasyon ortamına rağmen bankacılık sektörü karlılığını devam ettirebiliyor. TL mevduatlarda ciddi artış gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

Bankacılık sektörünün dezenflasyon sürecinde fayda sağlayan sektörler arasında yer alacağını söyleyen Karahan, "Normalleşme gerçekleştikçe bankaların bilançolarını yönetmelerinde daha fazla yük üstlenmeleri gerekecek. Bankacılık sisteminde TL mevduatının payı 2023 yılı Ağustos ayındaki yüzde 31 seviyesinden yüzde 45 seviyesine kadar yükseldi. Yüksek enflasyon ortamına rağmen bankacılık sektörü karlılığını devam ettiriyor. Sektörün büyümesi için uygun bir ortam var. Para politikası yaklaşımımız bankacılık sektörünü desteklemeye devam edecek. Yaptığımız düzenlemeler, fazla TL likiditesinin sterilize edilmesine, TL mevduata geçişin desteklenmesine ve aşırı kredi büyümesinin önlenmesine imkan sağlayacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Karahan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek, Manşet Enflasyonda Haziran'da Ciddi Gerileme Bekliyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek, Manşet Enflasyonda Haziran'da Ciddi Gerileme Bekliyoruz - Son Dakika
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