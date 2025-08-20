Tekirdağ'da 371 Bin Trafik Kaydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tekirdağ'da 371 Bin Trafik Kaydı

Tekirdağ\'da 371 Bin Trafik Kaydı
20.08.2025 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 371.954. Temmuz'da 10.274 araç devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 371 bin 954 olarak açıklandı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 32 milyon 618 bin 554'e ulaştı. Tekirdağ'da ise 186 bin 183'ü otomobil, 6 bin 417'si minibüs, 5 bin 499'u otobüs, 54 bin 788'i kamyonet, 12 bin 905'i kamyon, 70 bin 279'u motosiklet, bin 354'ü özel amaçlı taşıt ve 34 bin 529'u traktör olmak üzere toplam 371 bin 954 motorlu kara taşıtı bulunuyor. Kentte temmuz ayında 10 bin 274 aracın devri noterler aracılığıyla gerçekleşti. Devir işlemlerinde ilk sırayı 6 bin 682 ile otomobiller aldı. Bunu bin 470 kamyonet, bin 392 motosiklet, 283 traktör, 162 minibüs, 147 kamyon, 108 otobüs ve 30 özel amaçlı taşıt takip etti.

Öte yandan, ocak-temmuz döneminde Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 248 otomobilin yüzde 40,2'si gri, yüzde 24,4'ü beyaz, yüzde 13,8'i siyah, yüzde 11,6'sı mavi, yüzde 4,5'i yeşil, yüzde 3,9'u kırmızı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renklerden oluştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Yerel Haberler, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da 371 Bin Trafik Kaydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Dünya Yamaç Paraşütü Kupası’nda feci ölüm Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda feci ölüm
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
Ünlü fenomenlere soğuk duş İşte kapanan milyonluk hesaplar
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 12:07:33. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 371 Bin Trafik Kaydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.