Tekirdağ\'da 371 Bin Trafik Kaydı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 371 bin 954 olarak açıklandı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 32 milyon 618 bin 554'e ulaştı. Tekirdağ'da ise 186 bin 183'ü otomobil, 6 bin 417'si minibüs, 5 bin 499'u otobüs, 54 bin 788'i kamyonet, 12 bin 905'i kamyon, 70 bin 279'u motosiklet, bin 354'ü özel amaçlı taşıt ve 34 bin 529'u traktör olmak üzere toplam 371 bin 954 motorlu kara taşıtı bulunuyor. Kentte temmuz ayında 10 bin 274 aracın devri noterler aracılığıyla gerçekleşti. Devir işlemlerinde ilk sırayı 6 bin 682 ile otomobiller aldı. Bunu bin 470 kamyonet, bin 392 motosiklet, 283 traktör, 162 minibüs, 147 kamyon, 108 otobüs ve 30 özel amaçlı taşıt takip etti.

Öte yandan, ocak-temmuz döneminde Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 248 otomobilin yüzde 40,2'si gri, yüzde 24,4'ü beyaz, yüzde 13,8'i siyah, yüzde 11,6'sı mavi, yüzde 4,5'i yeşil, yüzde 3,9'u kırmızı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renklerden oluştu. - TEKİRDAĞ