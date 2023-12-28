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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezlerinde Çalışan Bilişim Personeline Vergi Teşviki - Son Dakika
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezlerinde Çalışan Bilişim Personeline Vergi Teşviki

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE/tasarım merkezlerinde çalışan bilişim personeline gelir vergisi stopaj teşviki için düzenleme yapıldı. Buna göre, 2024 yılı sonuna kadar bu personelin toplam çalışma sürelerine yüzde 100, diğer personele ise yüzde 75 oranında teşvik uygulanacak.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezlerinde Çalışan Bilişim Personeline Vergi Teşviki
28.12.2023 - 09:37,
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Teknoloji geliştirme bölgeleri ile AR-GE veya tasarım merkezlerinde çalışan bilişim personeli ile bunlar dışında kalan personelin gelir vergisi stopaj teşvikine ilişkin düzenleme yapıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve buna ilişkin ek karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanunlarda belirtilen gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, teknoloji geliştirme bölgeleriyle AR-GE veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş oran, 2024 yıl sonuna kadar, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline yüzde 100, bunlar dışındaki personele yüzde 75 olarak uygulanacak.

Karar, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
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