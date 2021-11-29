Tekstil piyasasının kalbi niteliğindeki Tekstilkent'te yeni yönetim belli oldu.

Tekstilkent'te seçim süreci tamamlandı. Yeni yönetim göreve başladı. Tekstilkent yönetimi, üyelerinin yüksek katılımıyla gerçekleştirdiği Genel Kurulunu sonuçlandı. Görevini icra kurulu başkanı olarak sürdüren Çetin Arı yönetim kurulu başkanı olarak görevi devraldı.

Tekstilkent'i ticaretin merkezine taşıma hedefi ve 'Günümüzün Vizyonunu Geleceğe Taşıyoruz' sloganıyla Çetin Arı başkanlığında bayrağı devralan Yönetim kurulu üyeleri, Lezgin Başak, Bilgihan Özkaplan, Özcan Sürmeli, Coşan Satıcı, Hüseyin Avni İşcan, Hasan İzzet Yılmaz, Salih Cebe, Metin Özel, Recep Temür ve Aşkın Yeşilyurt'tan oluştu.

Arı, Tekstilkent'i ticaretin cazibe merkezi haline getirmek üzere çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Hedeflerimize, şeffaf ve yenilikçi yönetim anlayışımız ile tüm üyelerimizi kucaklayarak, ayrıştırmadan herkese eşit davranarak ilerlemek en büyük arzumuzdur. Bu önemli görevi sürdürürken, siz değerli üyelerimizin desteği bizim en önemli motivasyon kaynağımız olacaktır" dedi. - İSTANBUL