TESK Başkanı Palandöken: "Depremden etkilenen illerimizde cirosu 2 buçuk milyon liranın altında olan mükelleflerimizin vergi yükümlülüklerinin...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Depremden en ağır şekilde etkilenen illerimizde cirosu 2 buçuk milyon liranın altında olan mükelleflerimizin vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi, esnafımıza rahat nefes aldıracaktır" dedi.

Mücbir sebep halinin 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatılması kararını Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklama ile değerlendirdi.

Başkan Palandöken, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, cirosu 2,5 milyon liranın altında olan mükelleflerimiz için 30 Mayıs'ta sona ermesi beklenen mücbir sebep halinin, yaptığımız girişimler sonucu 30 Kasım 2025'e kadar uzatılmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu karar, deprem felaketinden en ağır şekilde etkilenen illerimizdeki esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomik toparlanma sürecine ciddi katkı sağlayacaktır. Esnafımızın işleri hala tam anlamıyla toparlanmadı. Vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi, bu süreçte onların biraz olsun rahatlamasına olanak tanıyacak."

Mücbir sebep halinin uzatılmasının, bölgede faaliyet gösteren küçük işletmeler adına son derece yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Başkan Palandöken, "Depremden en ağır şekilde etkilenen illerimizde cirosu 2,5 milyon liranın altında olan mükelleflerimizin vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi, esnafımıza rahat nefes aldıracaktır. Girişimlerimize olumlu karşılık veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kabine üyelerine esnaf camiamız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA