TESK Bölge Toplantısı Diyarbakır'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TESK Bölge Toplantısı Diyarbakır'da Yapıldı

TESK Bölge Toplantısı Diyarbakır\'da Yapıldı
19.06.2025 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da gerçekleşen TESK toplantısında esnafın sorunları ele alındı, çözüm önerileri tartışıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Bölge Toplantılarının 4'üncüsünü Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından esnaf ve sanatkarların sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm önerilerini birlikte istişare etmek amacıyla düzenlenen Bölge Toplantılarının dördüncüsü Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

"Ticaret aktörü olan esnafın işçi konumuna geçmesi yanlış"

Toplantıda konuşan TESK Genel Başkanı Palandöken, "Terörsüz Türkiye'nin çok önemli bir gelişme olduğunu yaşıyoruz. Ticari hayatın, yapılan çalışmaların ve bundan sonraki siyasi görüşmelerin neticelenmesi itibarıyla Diyarbakır, gerçekten şehrin en büyük güzelliği olan, tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan, güzel bir Ahi şehri. Haksız rekabet söz konusu. Sermayenin tekelleri, sadece kendi işleri ile sınırlı kalmayıp gıda maddeleriyle ilgili zincirlerle birlikte ülkenin her tarafını örümcek ağı gibi sarmış durumda. Burada emeği ve sermayesiyle çalışanların karşısında rekabet ettikleri kişiler, ekonomik olarak sanayi yatırımı yapmaya yönlendirilmesi gereken kişiler. Buranın yerlisinin yaptığı ticaretin, buradaki olması gereken büyümenin aktörü olmaktan çıkıp, büyük şehirlere giderek orada esnaflık bile yapamayacak hale gelmeleri kabul edilemez" dedi.

"Sosyal güvenlikteki haksızlıklar bir an evvel giderilmeli"

Geleneksel yapı bozulduğu zaman, enflasyonun düşmesinin doğa şartlarıyla ya da don olaylarıyla ilgili olmadığını belirten Palandöken, "Ekonominin dengeye oturabilmesi için bir şehrin güzelliğini, altındaki dükkanlar gösterir. Esnafın çalışma hayatı açısından bu bölgelere gereğinden fazla yatırım yapıldığı gibi, bazı özel düzenlemeler de olması gerekir. Ankara, İstanbul, İzmir gibi batı şehirlerinde Bağ-Kur sigortalılarının getirmiş olduğu yük ile Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis gibi şehirlerdeki yük aynı olabilir mi? Aynı şartlar içinde değerlendirilemez. Çalışma hayatının kolaylaştırılması gerekirken, çalışanlar 7 bin 200 günde emekli olabiliyor. Esnaf ve sanatkar ise günde 18 saat çalışıyor. Buna rağmen 9 bin prim gününde emekli olabiliyor. Bunun gibi haksızlıklar artık giderilmelidir. Emekli Sandığı, SSK'lı çalışanlar ve kendi nam ve hesabına çalışan Bağ-Kur'luların tek çatı altında birleşmesi planlanmıştı. Ancak bu birleşme tam anlamıyla gerçekleşemedi. Aradan 15 yıl geçti. Bunların tamamı iyi niyetle yapıldı. Neden yapıldı? Adaletli bir şekilde herkes emekli olduğunda geçinebileceği bir ücret alsın diye. Ama maalesef biliyorsunuz, devlet memuru ile Bağ-Kur'lu ya da sosyal güvenlik sistemi kapsamında SSK'lı arasında hala fark kapatılamıyor" diye konuştu.

"Esnafın bir meslekte ayakta kalma süresi en fazla 3 yıl"

Artık eskiden olduğu gibi 40-50 yıllık esnafın kalmadığını ve iş yerlerinin ayakta kalma süresinin en fazla 3 yıl olduğunu söyleyen Palandöken, "Öte yandan açılan ve kapanan esnaf sayısına baktığımızda 'battık, bittik' dememize gerek yok. Her yıl yeni açılan iş yeri sayısı artıyor, kapanan ise daha az. Ancak, bir meslekte ayakta kalma süresi en fazla 3 yıl. Mutlaka iş yerini değiştiriyor. Mutlaka değiştirmek zorunda kalıyor. Artık 30, 40, 50 yıllık esnaf bulmanız neredeyse imkansız hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Çözüm süreci ile hepimize büyük bir umut doğdu"

TESK Başkan Vekili ve Diyarbakır ESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ise, "Bu saatten sonra huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte, özellikle çözüm sürecinin yeniden başlamasıyla hepimize büyük bir umut doğdu. ve bu umutla birlikte herkesin bu sürece sahip çıkması gerektiğini burada özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü huzur ve güvenin olmadığı bir yerde ekonomi olmaz, esnaf olmaz, istihdam olmaz. İnşallah bu sefer umudumuz büyük. Umuyorum ve diliyorum ki, hep birlikte bu süreci, bu barışı, bu kardeşliği tesis ederiz" dedi.

Toplantıya Adıyaman, Batman, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis illerinden gelen Birlik ve Federasyonların Yönetim Kurulu Üyeleri ile Birlik Genel Sekreterleri katıldı. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Sayın Taha Enes Şener ve Diyarbakır İl Ticaret Müdürü Sayın Zafer Atik de toplantıda hazır bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu, Yerel Haberler, Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi, ankara, Yaşam, Tesk, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Bölge Toplantısı Diyarbakır'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’in eski devinde yolsuzluk depremi Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Caner Erkin’e büyük şok Caner Erkin'e büyük şok
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Uzak Doğu’da da füzeler peş peşe ateşlendi Kim Jong-Un hemen cevap verdi Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi

09:57
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
09:44
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
09:15
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
08:44
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
15:19
Ali Koç’tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi
Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?
15:08
Demet Akbağ’ı yıkan ölüm Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti
Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti
15:03
Adana’da yangın uçağı göle düştü Pilottan mesaj: Beni alın
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
14:58
Görüntü Esenyurt’tan Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
14:40
Ali Koç üstüne basa basa söyledi Fenerbahçe’den tarihi anlaşma
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
14:27
Ümit Özdağ’dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
14:25
Galatasaray’da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
14:23
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor İsrail ve ABD’ye ciddi uyarı
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
14:22
Türkiye’de MOSSAD ajanı var mı Emekli subay Ergenekon’dan endişelendiren sözler
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler
14:15
Uzak Doğu’da da füzeler peş peşe ateşlendi Kim Jong-Un hemen cevap verdi
Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 10:33:16. #7.13#
SON DAKİKA: TESK Bölge Toplantısı Diyarbakır'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.