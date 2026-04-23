Tesla'nın 2026 İlk Çeyrek Karı %17 Arttı - Son Dakika
Tesla'nın 2026 İlk Çeyrek Karı %17 Arttı

23.04.2026 01:00
Tesla, 2026'nın ilk çeyreğinde net karını %17 artırarak 477 milyon dolara ulaştı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 17 artış kaydetti.

Tesla, 2026'nın Ocak-Mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin toplam geliri bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 16 artarak 22,4 milyar dolara ulaştı.

Tesla, 2025'in aynı döneminde 19,34 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı da ilk çeyrekte yıllık yüzde 17 artışla 477 milyon dolara yükseldi.

Şirketin karı 2025'in ilk çeyreğinde 409 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Tesla'nın geçen yılın ilk çeyreğinde 27 sent olan düzeltilmiş hisse başına karı bu yılın aynı döneminde 41 sente çıktı.

Şirketin geliri ilk çeyrekte piyasa beklentilerinin biraz altında kalırken, karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Tesla, 2026'nın ilk çeyreğinde küresel çapta 408 bin 386 otomobilin üretimini yaparken, 358 bin 23 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 13, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 6 arttı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tesla'nın 2026 İlk Çeyrek Karı %17 Arttı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi

23:51
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
23:34
’’Biliyorduk’’ diyen Volkan Demirel, Galatasaray’ın zayıf karnını açıkladı
''Biliyorduk'' diyen Volkan Demirel, Galatasaray'ın zayıf karnını açıkladı
23:31
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis’ten geçti
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
23:07
TBMM’de kabul edildi Memur kadınların doğum izni artırılıyor
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor
22:07
Japonya’nın Iwate eyaletinde orman yangını
Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını
22:06
Sincan’da öğrenci tabancayla okula geldi
Sincan'da öğrenci tabancayla okula geldi
SON DAKİKA: Tesla'nın 2026 İlk Çeyrek Karı %17 Arttı - Son Dakika
