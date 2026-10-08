Ticaret Bakanı Bolat, Macaristan ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefini teyit etti - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat, Macaristan ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefini teyit etti

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Ticaret Bakanı Bolat, Macaristanlı mevkidaşı Kapitany ile kara yolu taşımacılarının geçiş belgesi, vize ve Gümrük Birliği konularını çevrim içi toplantıda görüştü. Geçen yıl 5,15 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma iradesi teyit edildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Macaristan Ekonomi ve Enerji Bakanı Istvan Kapitany ile yaptıkları çevrim içi toplantıda, kara yolu taşımacılığı yapanların geçiş belgesi sayılarının artırılması, vize ve çalışma izinleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, "Made in EU" ve AB ile ilgili diğer konuları ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Macaristan'da yeni kurulan Peter Magyar hükümetinin Ekonomi ve Enerji Bakanı Kapitany ile yaptığı çevrim içi toplantıda, iki ülkenin ikili ticari ve ekonomik işbirliğini değerlendirdiklerini belirten Bolat, bu ilişkileri daha da geliştirmeye yönelik planları da görüşmede ele aldıklarını ifade etti.

Bolat, toplantıda, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, savunma sanayisi, enerji, bankacılık, turizm, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde işbirliğini derinleştirmek için kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Kara yolu taşımacılarımızın geçiş belgesi sayılarının artırılması, vize ve çalışma izinleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, 'Made in EU' ve AB ile ilgili diğer konuları değerlendirdik. Geçen yıl tarihsel olarak 5,15 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaşan ikili ticaret hacmimizi, liderlerimizin belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştırmak için ortak irade ve kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Ülkemizin Orta ve Doğu Avrupa'daki en önemli dost ve müttefiklerinden Macaristan ile ilişkilerimizi karşılıklı fayda ilkesi çerçevesinde daha da üst seviyelere çıkarma konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu değerli muhatabımıza ilettik. Özellikle AB konularında Macaristan'ın mevcut desteğinin sürmesi yönündeki beklentimizi bir kez daha yeniledik. Macaristan ile ülkemiz arasında var olan dostluğu ve stratejik ortaklığı bugün olduğu gibi, gelecekte de daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA
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