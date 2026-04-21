Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ticaret Bakanı'ndan Dijital Güvenlik Vurgusu

21.04.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Bolat, dijital platformlarda tüketici koruması ve zararlı içeriklere karşı mücadeleye devam edecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dijital mecralarda tüketicilerin korunması, zararlı içerik ve yönlendirmelere karşı farkındalığın artırılması, güvenli ticaret ortamının tesis edilmesi için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı"na katıldığını bildirdi.

Bağımlılıkla mücadelenin sadece sağlık boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Bolat, bunun, sosyal hayatı, aile yapısını ve özellikle dijital ortamların güvenli kullanımını kapsayan çok yönlü bir süreç olduğunu belirtti.

Bolat, dijital platformlar ve çevrim içi içeriklerin yaygınlaşmasıyla, özellikle çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik tedbirlerin güçlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda Bakanlıkça yapılan çalışmalara değinen Bolat, şunları kaydetti:

"Dijital mecralarda tüketicilerin korunmasına, zararlı içerik ve yönlendirmelere karşı farkındalığın artırılmasına, güvenli ticaret ortamının tesis edilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kurumlarımız arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ailelerimizin bilinçlendirilmesi, bu mücadelenin başarısı açısından hayati önemdedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıktan korumak, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla, bağımlılıkla mücadele alanında üzerimize düşen tüm çalışmalarımızı aynı hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 18:11:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.