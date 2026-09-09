TİGEM elektrikli ihale ile 17 safkan Arap koşu tayının satışını yapacak - Son Dakika
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TİGEM elektrikli ihale ile 17 safkan Arap koşu tayının satışını yapacak

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Anadolu Tarım İşletmesi'ndeki 10 dişi ve 7 erkek safkan Arap koşu tayını elektronik ihale usulüyle satışa çıkaracak. İhale, 21-25 Eylül tarihleri arasında e-Tay Satış Platformu üzerinden gerçekleştirilecek ve taylar ihale öncesi işletmede görülebilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 17 safkan Arap koşu tayının satışını yapacak.

İşletmenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 10 dişi ve 7 erkek safkan Arap koşu tayının satışı, elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilecek. 21 Eylül'de başlayıp 25 Eylül'de sona erecek ihale, "https://e-taysatis.tigem.gov.tr" internet adresinden yapılacak.

Müşteriler, tayların özelliklerine TİGEM'in internet sayfasından veya sisteme kaydolarak elektronik satış platformundan ulaşabilecek. Taylar, ihale tarihinden bir hafta önce başlamak üzere ihale gününe kadar işletmede görülebilecek.

e-Tay Satış Platformu üzerinden ihaleye katılmak isteyen müşterilerin, sisteme kayıt işlemlerini ilan edilen sürede eksiksiz olarak tamamlaması, TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Eylül, Tarım, Son Dakika

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