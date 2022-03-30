TİM Başkanı Gülle, EKO İKLİM Zirvesi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında TİM bünyesinde çeşitli görevlendirmeler yaptıklarını ve başta tekstil olmak çeşitli sektörlere dönük yol haritası açıkladıklarını belirterek, "Sıfır emisyon ve yeşil çevre çerçevesinde üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz." dedi.

Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nın açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla, ATO Cogresium'da gerçekleştirildi.

Gülle, buradaki konuşmasında, Türkiye'de gerek toplumlarda gerek işletmelerde farkındalık yaratacak ve işletmelerdeki karar alıcıları harekete geçirecek Zirve'nin son derece isabetli olduğunu söyledi.

Ekonomi ve iklimin birbirlerini etkileyen iki başlık olduğuna dikkati çeken Gülle, 2020'den itibaren "dijitalleşme" ve "sürdürülebilir" kavramlarının ortaya çıktığını dile getirdi.

Gülle, bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"TİM olarak ülkemizin dışarıya açılan yüzü, ülkemizin ihracatını temsil eden kurum olarak, sivil inisiyatif olarak, üzerimize düşen sorumluluğa sahip çıkıyoruz. Bünyemizde kadın konseyimiz var. Buraya sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda görev verdik, yol haritası hazırladık, Bilim Kurulu oluşturduk, sektörlerin bundan sonraki süreçte yapması gereken işleri oluşturduk. Öncelik tekstil sektörü. Tekstil sektörü hayatımızın önemli parçası. Çok su kullanıyor. Bununla ilgili aksiyon planı açıkladık. Geçen hafta tarımda yol haritasını açıkladık. Bu konuda diğer sektörlerimizin de yol haritasını açıklayarak sıfır emisyon ve yeşil çevre çerçevesinde üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz."