Tivibu, 2025-2026 Sezonunda Avrupa'nın Futbol Liglerini Yayınlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tivibu, 2025-2026 Sezonunda Avrupa'nın Futbol Liglerini Yayınlayacak

22.08.2025 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tivibu, yeni sezonda Bundesliga, Eredivisie, La Liga, Serie A ve Süper Lig maçları sunacak.

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, 2025-2026 sezonunda Avrupa'nın önde gelen futbol liglerini izleyicilerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, yeni sezona zengin içeriklerle başlıyor. Tivibu Spor kanalları üzerinden Hollanda Eredivisie, Portekiz Süper Ligi (Liga Portugal), Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A maçları sezon boyunca canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca İspanya La Liga karşılaşmaları da S Sport üzerinden Tivibu'da izlenebilecek.

Bundesliga'da ilk maç, 22 Ağustos'ta 21.30'da Bayern Münih ile Leipzig arasında oynanacak. Serie A'da ise 23 Ağustos'ta Milan – Cremonese, 24 Ağustos'ta JuventusParma ve 25 Ağustos'ta Inter – Torino maçları saat 21.45'te Tivibu Spor ekranlarında futbolseverlerin beğenisine sunulacak. DortmundUnion Berlin karşılaşması ise 31 Ağustos'ta saat 18.30'da yayınlanacak.

Tivibu Süper ve Tivibu Spor paketine sahip kullanıcılar, sezon boyunca bu liglerin heyecanına ortak olabilecek.

Kaynak: AA

İtalya Serie A, Türk Telekom, Bundesliga, Teknoloji, Portekiz, La Liga, İspanya, Almanya, Ekonomi, Güncel, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tivibu, 2025-2026 Sezonunda Avrupa'nın Futbol Liglerini Yayınlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF’ye aktarıldı Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
Yatak odasındaki ayak izlerini görünce dünyası başına yıkıldı ’’Dostum’’ dediği kişiden şüpheleniyor Yatak odasındaki ayak izlerini görünce dünyası başına yıkıldı! ''Dostum'' dediği kişiden şüpheleniyor
Bisikletli hırsız canlı yayında muhabirin telefonunu çaldı Bisikletli hırsız canlı yayında muhabirin telefonunu çaldı
Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 12:32:24. #7.11#
SON DAKİKA: Tivibu, 2025-2026 Sezonunda Avrupa'nın Futbol Liglerini Yayınlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.